الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام الرابع على التوالي

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احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أهم الشركاء التجاريين لألمانيا عام 2019 للعام الرابع على التوالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغت قيمته 7ر205 مليار يورو.

وتعتبر الصين، وهي ثان أكبر اقتصاد في العالم والتي تعاني حاليا بشدة من عواقب وباء فيروس كورونا المستجد، الدولة التي تستورد منها ألمانيا أغلب بضائعها منذ عام 2015.

وبلغت قيمة واردات ألمانيا من الصين العام الماضي 7ر109 مليار يورو، بزيادة قدرها 4ر3% مقارنة بعام 2018.

وفي الوقت نفسه، تعتبر الصين سوق تصريف مهم للبضائع الألمانية، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى هناك 96 مليار يورو.

ولا تزال الولايات المتحدة متصدرة لقائمة أهم أسواق التصريف للبضائع الألمانية، وذلك رغم كافة النزاعات السياسية التجارية لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 7ر118 مليار يورو، وحلت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى هناك 8ر106 مليار يورو، وجاءت الصين في المرتبة الثالثة.