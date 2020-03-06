الأهلي يهزم الفيحاء بهدف السومة ويستعيد المركز الثالث بالدوري السعودي

استعاد فريق الأهلي المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء 1 - 0 اليوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على ضمك 3 - 2 وتعادل الرائد مع الفتح سلبيا.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمر السومة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليستعيد المركز الثالث الذي فقده لساعات قليلة بعدف فوز الوحدة على ضمك.

فيما توقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الفيحاء، بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه اضطر الفيحاء للتراجع لوسط ملعبه من أجل امتصاص حماس لاعبي الأهلي واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية المستمرة، إلا ان اللعب انحصر في وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء بسبب تفوق مدافعي الفريقين على المهاجمين.

وظلت الأمور هادئة حتى جاءت الدقيقة 21 والتي كادت أن تشهد تسجيل الأهلي لهدف التقدم، عندما انفرد دجانيني تافاريس بالحارس عامر شفيع من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تألق وأمسك بالكرة.

بعدها بدقيقتين عاد الأهلي ليهدد مرمى الفيحاء مرة أخرى عندما مرر تافاريس كرة بينية إلى سلمان المؤشر استلمها على حدود منطقة الست ياردات لينفرد بالحارس شفيع الذي تألق مرة أخرى وتصدى هذه المرمى لتسديدة المؤشر.

وجاء رد الفيحاء في الدقيقة 24 من هجمة مرتدة عندما لعبت كرة طولية إلى فانيفا ايما اندرياتسيما ليتوغل بها من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

أعطت هذه الهجمة الثقة للاعبي الفيحاء الذين تخلوا عن حذرهم الدفاعي قليلا وتقاسموا الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب مع لاعبي الأهلي، بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه حاول لاعبو الأهلي استغلال المساحات في دفاع الفيحاء في شن هجمات لكنهم فشلوا أيضا في تشكيل أي خطورة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

لم يتغير الحال مع بداية الشوط الثاني حيث تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وحاول كل فريق فرض سيطرته على مجريات اللعب من أجل تسجيل هدف التقدم، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم للفيحاء عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الأهلي استلمها صامويل أوسو داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة قوية تصدى لها ياسر المسيليم حارس الأهلي ببراعة.

واستمرت محاولات الفيحاء الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي الأهلي مع اعتماد على شن الهجمات المرتدة، ومع ذلك لم يتمكن الفريقان من تشكيل أي خطورة على المرميين.

واستمر هذا الوضع حتى جاءت الدقيقة 75 والتي شهدت تبادل للهجمات بين الفريقين، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 84 كاد الأهلي أن يسجل هدف التقدم عندما لعب ماركو مارين كرة عرضية من الجانب الأيمن هيأها جوزيف دي سوزا لعمر السومة، الذي قابلها بضربة خلفية مزدوجة لكن الحارس عامر شفيع تألق وتصدى لها.

وسجل عمر السومة هدفا قاتلا في الدقيقة 87 للأهلي عندما لعب ماركو مارين كرة ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الفيحاء، أبعدها الدفاع لتصل إلى عبد الرحمن غريب الذي لعبها داخل منطقة جزاء الأهلي ليرتقي إليها السومة الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز الأهلي 1 - 0.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على ضمك 3 - 2 اليوم الجمعة.

وتقدم ضمك بهدف سجله عبد الله الجوعي في الدقيقة 34، وتعادل يوسف نياكات للوحدة في الدقيقة 59 وأضاف أنسيلمو دي مورايس الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يختتم لويس جوستافو أهداف الوحدة في الدقيقة 80، ثم سجل إيميليو زيلايا الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف الأهلي، وتوقف رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الرائد وضيفه الفتح.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.