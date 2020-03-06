قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن حجم العمالة في مصر تعدى 28 مليون و900 ألف مواطن، مضيفًا أن حجم البطالة وصل إلى نسبة 8 %، وهو ما يقرب من 2 مليون فرد.

وأضاف «سعفان»، أثناء حواره مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن العمالة العائدة طبقًا للأحوال السائدة في بعض الدول كـ«ليبيا والعراق وسوريا واليمن»؛ أدت إلى تضخم رقم البطالة عام 2013، واستيعاب المشروعات القومية لعدد كبير جدًا، لافتًا إلى أنه عاد ما يقرب من 3 ملايين مصري من ليبيا وحدها.

واوضح أن عدد المصريين العاملين في الخارج يقرب من 6 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر إلى قواعد البيانات بالنسبة للعمالة في الخارج، وأن وزارة القوى العاملة تحاول معالجة هذا الأمر مع وزارة الخارجية.