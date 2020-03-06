أمير مرتضى: الزمالك غير شخصيته بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الترجي التونسي المقبلة، والمقرر لها في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أمير في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "الأخبار الكاذبة في الوقت الحالي، هدفها تشتيت الفريق قبل مواجهة الترجي، لا أحد يتحدث عن أحد غير ناجح، نحن ناجحين على مستويات كثيرة، الهدف أن يتم تشتيت اللاعبين وفقد تركيزهم، ولكن نحن في كامل تركيزنا على لقاء اليوم".

وتابع: "اتحدث مع اللاعبين بشكل فردي وأقوم بتأهيلهم، وأتحدث مع فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وأوناجم، خصوصًا لأنهم من شمال إفريقيا".

وأضاف: "مطمئن على الفريق كان خوفي بعد السوبر الإفريقي، بعد أي بطولة كان يتردد أن الفريق ثقته تقل ولكن الفريق استطاع تغيير هذا المفهوم، وظهروا بشخصية كبيرة".