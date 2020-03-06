 لوفتهانزا تلغي مزيدا من الرحلات بسبب كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2020 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

لوفتهانزا تلغي مزيدا من الرحلات بسبب كورونا

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 6:05 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 6:05 م

قلصت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران من خطة طيرانها بصورة أكبر بعد تراجع الطلب على رحلاتها؛ إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة اليوم الجمعة في فرانكفورت إن الأسابيع المقبلة ستشهد تراجعا لطاقة العمل بنسبة تصل إلى 50%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك