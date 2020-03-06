لوفتهانزا تلغي مزيدا من الرحلات بسبب كورونا

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قلصت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران من خطة طيرانها بصورة أكبر بعد تراجع الطلب على رحلاتها؛ إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة اليوم الجمعة في فرانكفورت إن الأسابيع المقبلة ستشهد تراجعا لطاقة العمل بنسبة تصل إلى 50%.