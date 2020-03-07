تأجيل مباراة باريس سان جيرمان في الدوري بسبب كورونا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وجاء هذا القرار، بناء على طلب من ولاية نيس التي ستقام فيها المباراة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية، لمنع انتشار فيروس كورونا، المتفشي بشكل كبير في فرنسا.

ووفقا لراديو «مونت كارلو» الفرنسي، فإن إدارة باريس سان جيرمان طلبت لعب المباراة بدون جماهير، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من الولاية التي سيقام فيها المباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، فيما يحتل ستراسبورج المركز العاشر برصيد 38 نقطة.