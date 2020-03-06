ناسا: إطلاق اسم بيرسفيرنس رسميا على المسبار المقبل إلى المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الخميس أن المسبار الذي سترسله الوكالة إلى المريخ سيطلق عليها اسم "بيرسفيرنس" أو " العزيمة" وهو لقب قدمه طالب فاز في مسابقة على مستوى البلاد.

ومن المقرر إطلاق المسبار، التي يشار إليها حتى الآن باسم "المريخ 2020" ، في يوليو ومن المقرر أن يهبط على الكوكب الأحمر في فبراير من العام المقبل.

وقالت وكالة ناسا إن ألكساندر ماثر، وهو طالب في الصف السابع من فرجينيا، فاز بمسابقة "اسم المسبار "، التي انطلقت الصيف الماضي وشارك فيها 28 ألف شخص.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية، في بيان صحفي إن الاسم الذي اختاره ألكساندر "استحوذ على روح الاستكشاف".

وقال "مثل كل مهمة استكشاف سابقة، سيواجه المسبار تحديات، وسيقوم باكتشافات مدهشة. لقد تم التغلب بالفعل على العديد من العقبات التي تحول دون وصولنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم - ونجهز للإطلاق".

وذكرت ناسا أنها ستدعو الطالب لمشاهدة إطلاق المركبة الفضائية من محطة كيب كانافيرال التابعة للقوات الجوية في فلوريدا.