الرئيس الفرنسي يناشد الشعب تجنب زيارة الأقارب كبار السن

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ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب بتقليل الزيارات للأقارب من كبار السن الذين قد يكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ماكرون بعد زيارة لأحد دور المسنين في باريس: "أعلم أنه أحيانا يكون القرار مؤلما ولكن يجب تجنب زيارة أقاربنا المسنين قدر المستطاع".

وحينما تكون الزيارات ضرورية وتحت موافقة من الطاقم الطبي، يجب عدم اصطحاب الأطفال نظرا لأنهم "ينقلون الكثير من الفيروسات"، بحسب الرئيس الفرنسي.

وأضاف: "أولويتنا، أولوية الأمة هو حماية كبار السن".

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية ، بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة في فرنسا حتى مساء أمس الخميس 423 حالة، بزيادة قدرها 138 حالة مقارنة بيوم الأربعاء. ولقي 7 أفراد حتفهم جراء الفيروس في فرنسا (6 رجال وامرأة).