إيطاليا تُسجل أكبر تزايد يومي لإصابات كورونا منذ وصوله البلاد

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا داخل إيطاليا من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان نشرته اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في إيطاليا حتى مساء الجمعة ارتفع بمقدار 49 حالة جديدة ليصل إلى 197 شخصا، في أكبر تزايد يومي لهذا الرقم منذ رصد وصول النوع الجديد من فيروس كورونا إلى البلاد منذ أسبوعين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.