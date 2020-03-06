الاتحاد الجزائري يخطط لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا»

يخطط اتحاد الكرة الجزائري لاتخاذ اجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجلت الجزائر حتى صباح يوم الجمعة 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن بلاده بعيدة عن درجة الخطر، لاسيما وأن الإصابات المسجلة تعني أفراد عائلة واحدة، مستبعدا تعليق الدراسة بالتعليم التربوي أو الأكاديمي.

وكشف صالح باي عبود، رئيس مديرية الاعلام بالاتحاد الجزائري أن الاتحاد راسل وزارتي الصحة والشباب والرياضة أمس الخميس، للاستفسار عن اجراءات " محتملة" لمواجهة كورونا.

ولم يستبعد عبود اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية اعتبارا من الأسبوع المقبل، ملمحا إلى إمكانية أن تمس هذه الاجراءات المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري ضيفه منتخب زيمبابوي يوم 26 مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.