النني يشارك في فوز بشكتاش الصعب بالدوري التركي

حقق بشكتاش، فوزًا صعبًا على ضيفه أنقرة جوجو، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري التركي.

وشارك نجم المنتخب الوطني محمد النني، خلال المباراة كاملة، ليقود بشكتاش للفوز الثاني على التوالي.

وافتتح بشكتاش النتيجة بشكل مبكر في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، عن طريق بوراك يلماز من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وانتظر بشكتاش حتى الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليضيف الهدف الثاني عن طريق آدم لييايتش، قبل أن يسجل أنقرة جوجو هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بالوقت الضائع، عن طريق إيلهان بارلاك.

وبهذا الفوز رفع بشكتاش رصيده إلى النقطة 43، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.