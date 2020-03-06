قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة العالية، مضيفًا أنه يعتبره الأفضل على مستوى العالم إذا توفرت له القدرة والامكانيات.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الخميس، أن العامل المصري عندما يسافر للخارج يُبدع في عمله، ويتم التشبث به بشكل كبير، متابعًا: «ما يقال إن العامل المصري ليس عليه طلب هي أكذوبة كبيرة، فهو مطلوب في كل الدول، وبشكل مُلح في الوطن العربي».

وأوضح أن وزارة القوى العاملة لديها مكاتب «تمثيل عمالي» في بعض الدول، مشيرًا إلى أنها وفرت ما يقرب من 143 ألف فرصة عمل لمصريين بالخارج.

وتابع أن الحجم الكامل لفرص العمل خلال 2019، تجاوز 300 ألف وظيفة، وفقًا لتصاريح العمل المستخرجة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الدولة ووزارة القوى العاملة تعمل على أن يكون لها أسواق عمل أخرى للعمالة المصرية كدول أوروبا وإفريقيا، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بتهيئتهم عن طريق مراكز للتدريب، وتنمية قدراتهم الشخصية؛ باكتسابهم بعض اللغات وتعلم مهارات الحاسب الآلي.