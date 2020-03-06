 غريب يحدد موعد الإعلان عن قائمة معسكر شهر مارس - بوابة الشروق
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غريب يحدد موعد الإعلان عن قائمة معسكر شهر مارس

الشروق
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 1:39 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 1:39 م

حدد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي موعد إعلان قائمة الفراعنة التي ستخوض معسكر شهر مارس الجاري.

واستقر غريب على تحديد يوم 18 مارس الجاري لإعلان القائمة التي ستخوض المعسكر الأول الاستعدادي لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الكرواتي والأرجنتيني يومي 26 و29 من الشهر الجاري في الإمارات، استعدادًا للمشاركة منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

ولن يشهد معسكر المنتخب الأولمبي القادم مشاركة أي لاعب دون سن الـ 23 لاعبًا، حيث يحاول شوقي غريب الاستقرار على قائمة الـ 15 لاعبًا التي ستنضم للقائمة النهائية في الأولمبياد، قبل أن يضم 3 لاعبين فوق السن.


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