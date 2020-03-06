عبر أشرف توفيق، المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجزيرة أمس الخميس في إطار منافسات قبل نهائي بطولة دوري السوبر.

وأشاد توفيق بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق في أولى المواجهات الخمسة بدور قبل نهائي دوري السوبر.

وأضاف أن الأهلي ظهر بمستوى جيد، ولم يتأثر بالغيابات، وتمكن من تحويل تأخره في الفترة الثانية وتقدم في الفترة الثالثة من المباراة حتى تمكن من تحقيق الفوز.

واختتم المدير الفني لرجال سلة الأهلي تصريحاته معربا عن أمله في لحاق العناصر الغائبة بثاني المواجهات أمام الجزيرة في قبل نهائي السوبر والمقرر لها غدا السبت.

وكان الفريق الأول لرجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في أولى المواجهات الخمس أمام الجزيرة لحساب دور قبل نهائي بطولة دوري السوبر بنتيجة ٧١-٦٦ أمس الخميس.