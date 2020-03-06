وزيرة الصحة: الاشتباه في 1996 حالة إصابة بكورونا

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم الاشتباه في 1996 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 7 يناير الماضي وحتي مساء الخميس، حيث تم سحب عينات لهم وتحليلها وثبت إيجابية ثلاثة حالات فقط.

وأكد الوزيرة أنه بالنسبة لحالة المصري المصاب بفيروس كورونا فإنه تم اتخاذ كافة الاجراءات تجاه اجراءات التقصي للمخالطين له، واجراء كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان إعلامي مشترك بينها وبين منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأوضحت الوزارة أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.