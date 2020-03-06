انطلقت للعام الثاني على التوالي فعاليات معرض فناني الآثار ( ن٢)، والذي نظمته إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، احتفالا بأعياد المرأة، وذلك بقاعة كرمة بن هاني بمتحف أحمد شوقي.

افتتح فعاليات المعرض، الذى يستمر لمدة ١٠ أيام، نخبة من الفنانين في مقدمتهم الفنان حمدي عبد الله، والفنانة سامية الشيخ، والفنان بلال مقلد والذي تصدرت لوحاتهما العرض كضيفي شرف للمعرض.

وأشارت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إلى أنه يشارك في المعرض ٢٦ فنانا من وزارة السياحة والآثار بأعمال فنية متنوعة بين التصوير الفوتوغرافي والرسم والتشكيل المجسم وتعشيق الزجاج والأعمال اليدوية.

واكدت كمال، على أهمية مشاركة قامات فنية في الحركة التشكيلية في فعاليات المعرض بجانب أعمال فناني الآثار لما له من مردود ايجابي يسهم في دعم الفنانين وربطهم بالحركة الفنية وتحفيزهم للمشاركة بالعديد من المعارض.

ومن جانبها، أوضحت نجوي بكر مسئول المعارض المجتمعية بالإدارة، أن المعرض يعكس الأدوار المختلفة التي تقوم بها المرأة في حياتها اليومية، ويلقي الضوء على المرأة المصرية من قبل فنانين موهوبين بوزارة السياحة والآثار الآثار .

وأضافت أنه تم خلال الافتتاح تكريم أساتذة الفن لفناني وزارة السياحة والآثار والاتفاق على فتح قنوات جديدة للتواصل بين كلية التربية الفنية والفنانين لعرض بعض تجاربهم علي الطلاب بصورة عملية .

ويعرض المعرض إحدى لوحات الفنانة سامية الشيخ، ضيف الشرف، والتي استخدمت فيها اسلوب المزج بين التصوير والنسيج، في إعادة صياغة بإسلوب جديد، وذلك من خلال تناول رؤية الفنان محمود سعيد عن المرأة، كما شارك الفنان بلال مقلد، ضيف شرف المعرض، بعملين حفر على خشب لإلقاء الضوء عن المشاعر و الجانب العاطفي لدى المرأة.