بيت بلا زوار، هكذا ظهر البيت الحرم المكي، أمس، خاليا من المعتمرين والمصلين بعد القرارات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية، إزاء انتشار فيروس كورونا الواسع في الفترة الأخيرة سواء في السعودية أو خارجها.

وجاء ذلك الموقف من قبل المملكة بعد ظهور مئات الإصابات في عدد من الدول العربية والإسلامية المجاورة جعل السعودية توقف تأشيرات الحج والعمرة من الخارج.

وبعد ظهور عدد من الحالات داخل المملكة أعلنت وزارة الداخلية السعودية في 4 مارس عن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين على أراضيها مؤقتا، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

لم تكن تلك المرة الأولى التي توقف فيها المملكة السعودية أداء المناسك في البيت الحرام بسبب إجراءات احترازية، غالبا ما تكون بسبب الفيضانات والسيول التي أغرقت الكعبة، ولكن هناك مواقف أخرى أجبرت المملكة على إيقاف الشعائر داخل المسجد الحرام.. وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" أبرزها.

- جهيمان العتيبي يقتحم المسجد الحرام

في 20 نوفمبر عام 1979، قام جهيمان العتيبي رجل الدين السعودي المتشدد، مع عدد من رجاله باقتحام المسجد الحرام بقوة السلاح، واختار لتنفيذ خطته رأس العام الهجري الجديد 1400 بينما كان المسلمون يحتفلون بقدومه.

بدأ جهيمان في تنفيذ العملية حين دخلت ما تسمى الجماعة السلفية المحتسبة إلى ساحة الحرم المكي، بعد صلاة الفجر مدججين بأسلحة في نعوش بذريعة الصلاة عليهم.

وبث المسلحون خطابا يعلنون فيه اكتمال شروط الساعة لمجيء المهدي المنتظر، وقدموا الحجج والبراهين على ذلك الأمر.

وبعد أن قتلت المسلحون أحد الجنود المسئولين على حماية الحرم وانتهاكه حرمة المسجد الحرام، أفتى علماء المملكة بإمكانية قتال جماعة جيهمان داخل الحرم المكي

ورغم محاولة المملكة في إنهاء الهجمة سريعا إلا أن جماعة جهيمان تميزت بالكفاءة العسكرية حتى عجزت المملكة إنهاء الأزمة.

بدأ الهجوم بعد انقضاء أسبوعين من الحصار، ونجحت بعدها القوات السعودية في إحكام السيطرة على المسجد، وتحرير الرهائن وأسر جهيمان العتيبي والعشرات من مجموعته المسلحة، فضلًا عن مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

وظلت ساحات الحرم فارغة من المعتمرين في تلك الفترة بسبب حصار الحرم من قبل جهيمان وجماعته حتى

- هجوم الحشرات تمنع إقامة الصلاة

في 8 من يناير عام 2019 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر انتشار حشرات في منطقة مكة وقرب الحرم.

وفي بيان صحفي لإمارة مكة أكد أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة، وعددها 22 فرقة، للعمل على مكافحة هذه الحشرات.

وقد نشرت إدارة التطهير فى المسجد الحرام، 600 عامل بواقع 200 عامل في كل وردية، مزودين بمعدات للقضاء على الحشرات المتواجدة في المسجد الحرام.

ظهرت صور للمسجد الحرام خالي جزئيا من المصلين لمدة ساعات قبل أن تثمر جهود المملكة من إنهاء الأزمة وعودة المصلين والمعتمرين للبيت الحرام.

- كورونا يجبر المملكة من إيقاف الحج والعمرة

تسارعت دول العالم من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقامت دول بإيقاف الحفلات والفعاليات الرياضية، وأخرى قامت بإيقاف المدارس، وبعض الدول منعت الحشد البشري.

ظلت المشكلة الأصعب أمام المملكة السعودية التي تستقبل آلاف المعتمرين يوميًا من جميع أنحاء العالم والذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في حال تجمع هذا العدد من البشر في مكان واحد.

قامت المملكة بمنع تأشيرات العمرة والحج من خارج السعودية في فبراير الماضي إلا أنها عادت في 4 من مارس لتوقف العمرة الداخلية لظهور حالات إصابة بكورونا داخل المملكة.

فى حدث تاريخى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكي من الحجاج والمعتمرين، تخوفا من انتشار فيروس كورونا، وتعقيمه وفقا لما أعلنت عنه المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس القاتل، لتعيد المملكة فتح الزيارة مرة أخرى على أن يظل الحرمان مغلقين مؤقتا بعد صلاة العشاء وحتى الفجر.