تخصيص عيادة طبية متنقلة مجهزة للتمركز بمطار أسوان كتدبير احترازي لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بأسوان اليوم، أنه في إطار التدابير الاحترازية الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة حيال فيروس الكورونا المستجد، ووفقا لتوجيهات وزيرة الصحة، تخصيص عيادة طبية متنقلة مجهزة للتمركز بمطار أسوان.

ومن جانبه أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل صحة أسوان، أنه وفقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظة أسوان، تقوم المديرية باتخاذ إجراءات سريعة ومشددة بالمنافذ الجوية والنهرية والبرية.

وأضاف شرعت المديرية في نشر فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع الباخرة المذكورة , كذلك القيام بإجراءات تعقيم وكشف علي العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب وأصحاب البازارات.

يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المديرية حيال فيروس الكورونا المستجد، في ضوء لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.