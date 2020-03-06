قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تُنسق مع منظمة الصحة العالمية بشفافية كاملة وباستمرار، مضيفة أنها تشاركها في الإعلان عن وجود أي حالات إصابة أو اشتباه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن كل بلد لديها مسؤول عن الوائح الصحية الدولية الخاص بها، مشيرة إلى أنه عندما تردد عن وجود حالات مصابة بـ«كورونا» قادمة من مصر إلى فرنسا، بعث مسؤول اللوائح الصحية في مصر برسائل بريد إلكتروني إلى نظيره في فرنسا؛ لتبادل المعلومات.

وأشارت إلى أن كل الأجانب الذين تم الإعلان عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم بعد خروجهم من مصر، كـ«حالتي فرنسا والكندي والأمريكيين والتايواني»؛ كان يجمعهم مركب سياحي واحد، مضيفة أنه تم عمل تقصي للباخرة التي كانوا عليها.

وأضافت أن في خلال فترة حضانة المرض تم متابعة المخالطين للمصابين الذين خرجوا من مصر، حتى آخر يوم فيها الـ 4 مارس.

وتابعت: «تم إرسال لجنة للأقصر للتأكد ولم نكتشف بين المخالطين أي حالات إصابة، بإستثناء 12 شخص جاءت حالاتهم إيجابية «حاملة للفيروس»، لافتة إلى أنهم ليس لديهم أي اعراض ولا يعانون منها، وتم إرسالهم إلى مستشفى العزل بمرسى مطروح.

وأشارت إلى أنه تم توقيف المركب وفرض الحجر الصحي عليه وإجراء تحاليل متواصلة، لمدة 14 يومًا، مضيفة أنه تم تقصي كل الفنادق والمزارات التي ترددوا عليها، بالإضافة إلى عمل «عزل ذاتي» في المنزل للمخالطين للحالات ممن كانوا خارج المركب.

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا يوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على متن باخرة في نهر النيل.

وكان قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أصدر تقريرًا تضمن التقصى الوبائي لحالات جرى إعلان كل من فرنسا وكندا وأمريكا وتايوان عن إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم من مصر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.