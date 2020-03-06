ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 4600 حالة ونحو مائتي حالة وفاة

يواصل فيروس كورونا المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 4636 مقارنة بنحو 3800 شخصا أمس الخميس.

كما كشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 ، من 148 ، وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523 ، من 414. في اليوم السابق .

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون العناية المركزة من 351 إلى 426 شخصا- وهو رقم يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من نفاد الأماكن الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات .

وما زال تفشي المرض مركَّزًا في شمال إيطاليا ، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في لومباردي 2612 حالة و 870 حالة في إميليا رومانيا و488 حالة في فينيتو، وفي لاتسيو ، المنطقة التي تضم روما ، هناك 54 حالة ، ارتفاعًا من 41 أمس الخميس.