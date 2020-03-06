محافظ بني سويف: 750 شابا وفتاة تقدموا لمبادرتي المجلس الاستشاري وتأهيل والشباب

أعلنت محافظة بني سويف، أنه تم أمس الخميس، غلق باب تلقى أوراق وملفات الشباب المتقدمين لمبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، والتي بدأت المحافظة في تلقى ملفات المتقدمين منذ 18 فبراير الماضي وكان مقررا الانتهاء منها أمس الأربعاء 4 مارس، قبل أن يقرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مد فترة التقديم يوم إضافى كمهلة أخيرة، وذلك استجابة لرغبة الكثير من الشباب الذين لم يتكمنوا من تقديم أوراقهم في المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقا بحسب جدول زمنى بمقتضاه تم تقسسم المتقدمين إلى 7 مجموعات، تحدد لكل مجموعة يومان للتقديم.

وصرح المحافظ أن العدد الإجمالي للملفات التي تم استلامها من الشباب المتقدمين للمبادرتين قد بلغ 750 شاب وفتاة، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لمبادرة المجلس الاستشاري وصل إلى 600 شاب وفتاة، في حين بلغ عدد من تقدموا لمبادرة تأهيل وتمكين الشباب 150 شاب وفتاة من مختلف مراكز ومدن المحافظة وبمؤهلات ودرجات علمية متفاوتة

وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة سوف يتم البدء في المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرتين،والتي بدأت بمرحلة التسجيل الإلكتروني على مدار 10 أيأم ،ثم تلتها المرحلة الثانية وهي تقديم الأوراق والملفات للجنة المختصة باستلام الملفات وفحصها ،على أن تشهد المرحلة الثالثة إجراء مقابلات واختبارات للمتقدمين"يتم توزيعهم على مجموعات"على أن يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات لاحقا،حيث سيتم تقييم المتقدمين عن طريق لجنة فنية من المتخصصين والأكاديميين ،للمفاضلة بين الشباب المتقدمين للاختيار بينهم على أسس ومعايير شفافة والتي قد تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى في نهاية يناير الماضي وتضمن كافة التفاصيل والخطوات والمعايير الخاصة بالمبادرتين.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب الإعلان عن نتيجة المقابلات والاختبارات ،سيتم تأهيل المرشحين لمدة أسبوعين، على أن يشمل التأهيل دورات مكثفة في مجالات متنوعة في القانون، والأمن القومي، والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والإعلام، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، والإدارة، وعقب ذلك تعمل المجموعات فى المراكز لمدة 3 شهور ويعاد التقييم؛ للوقوف على مدى الاستجابة والمشاركة الفعالة وتحقيق الخطة المستهدفة.