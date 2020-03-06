حاصل على دبلوم وعاطل وراء إشعل النيران بسيارة محام في قنا

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن قنا من ضبط المتهم بإشعال النيران بسيارة محام بقنا.

وتلقى مركز شرطة قوص بلاغا بنشوب حريق بسيارة ملاكي ملك محامي (44 عاما)، مقيم دائرة المركز، حال توفقها أمام مسكنه، وإخماده دون إصابات وإحتراق الجزء الخلفى بالكامل وصالون السيارة وبسؤال مالكها لم يعلل سببا لنشوبه أويتهم أحداً.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث قنا بقيادة اللواء محمد ضبش مدير المباحث،توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: حاصل على دبلوم (19 عاما)، وعاطل (45 عاما) سبق اتهامه في 6 قضايا " سرقة بالإكراه، تبديد، سلاح ناري، مخدرات"، وآخر (43 عاما) يعمل بالخارج سبق إتهامة في3قضايا "ضرب ، نزاع على أرض") (جميعهم مقيمين بذات الناحية).

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول،وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى وبتحريض من المتهم الثالث مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه لسابقة حصول المبلغ على حكم قضائى ضد المتهم الثالث (محكوم عليه غيابياً بالحبس سنة في قضية "نصب وتعدى على أملاك الغير").

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توجه والمتهم الثانى إلى مكان تواجد السيارة الخاصة بالمجنى عليه مستقلين دراجة نارية "توك توك"، وقاما بسكب سائل يساعد على الاشتعال على السيارة وأضرما النيران بها وهربا.

وتم بإرشاده ضبط "التوك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة يشار إلى تواجد المتهم الثالث بالمملكة العربية السعودية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكشف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.