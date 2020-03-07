الاتحاد الدولي للتزلج يؤكد إلغاء نهائيات بطولة العالم في كورتينا

أكد الاتحاد الدولي للتزلج اليوم الجمعة أن السباقات الأخيرة لبطولة كأس العالم للتزلج الألبي، التي كان مقررا إقامتها في كورتينا دامبيز خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس، تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

وقال جيان فرانكو كاسبر رئيس الاتحاد الدولي: "كان من الصعب علينا اتخاذ هذا القرار، ولكن في النهاية مصلحة وصحة الرياضيين والفرق وكل المرتبطين بكأس العام، بالإضافة لجميع الأشخاص، يجب أن يكونوا هم أولوياتنا".

وجاء التأكيد على الإلغاء بعد بيان أصدره الاتحاد الإيطالي للتزلج، والذي ذكر فيه أنه خلال اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الدولي اليوم الجمعة صوتت كل الدول بجانب إيطاليا على إلغاء الحدث بدلا من إقامته بدون جماهير.

وذكر الاتحاد الدولي أن تفشي الفيروس، مع تركيز الحالات في مقاطعة فينيتو الشمالية، أدى لوضع قيود على السفر من قبل عدد متزايد من الدول. وتستضيف كورتينا مسابقة العالم في التزلج الألبي في 2021.