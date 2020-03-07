السعودية تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية بسبب كورونا

قررت وزارة الشباب والرياضة السعودية اليوم الجمعة تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب، اعتبارا من غد السبت خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الجمعة "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من غد السبت، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

وأوضح البيان: "وزارة الرياضة تابعت باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، فقد قررت المملكة تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية ".

واتخذت السعودية عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة.