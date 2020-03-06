سكان غاضبون يمنعون رسو سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية بجزيرة ليسبوس اليونانية

أوقف حشد من سكان جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الخميس ، سفينة تابعة لمنظمة البحث والإنقاذ الإنسانية غير الحكومية "ماري ليبروم" من الرسو في ميناء ميتيليني، الميناء الرئيسي بالجزيرة، مع استمرار حدة التوتر بسبب تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين.

وأوقفت المجموعة المكونة من نحو 50 شخصًا سفينة تابعة للمنظمة، من الرسو في ميتيليني، أمس الخميس.

وتجمع الحشد على رصيف الميناء، وهتفوا بالشتائم ضد طاقم السفينة، وطالبوهم بالمغادرة، وفقًا للصحفيين المتواجدين بموقع تلك الأحداث، حيث غادرت السفينة الميناء في نهاية المطاف وعادت أدراجها إلى البحر المفتوح.

وقالت منظمة ماري ليبروم إنها تعرضت لعدد من الهجمات على الجزيرة في الأيام الأخيرة مع استمرار حدة التوتر في الجزر بعد أن حثت تركيا المهاجرين واللاجئين على المغادرة إلى اليونان.