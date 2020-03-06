العراق: تمديد عطلة المدارس والجامعات وتعطيل العمل للموظفين بسبب كورونا المستجد

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قررت خلية الأزمة في العراق، تمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى الـ21 من شهر مارس الحالي.

كما قررت الخلية - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية حتى 15 من الشهر الحالي باستثناء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية، كذلك قررت إضافة فرنسا وإسبانيا إلى الدول الممنوعة من دخول الأراضي العراقية.

وكانت خلية الأزمة عقدت، اليوم، اجتماعا بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان لمناقشة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.