قال المهندس محمد مسعود، مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة كان لديها خطة طموحة للتحول الرقمي مبنية على دراسة لاحتياجات شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن خطة التحول الرقمي تحتوي على 4 محاور رئيسية؛ أولها كان إعداد سياسات إجراءات رقمية لقطاعات وزارة قطاع الأعمال العام كافة، لافتًا إلى أن الوزارة تنفرد بهذا العمل، وأن أي قطاع يحتاج للتحول الرقمي؛ يستطيع أن يتبع نفس السياسات والإجراءات التي اتبعتها.

وأضاف أن المحور الثاني لخطة التحول الرقمي، الذي تم الإعلان عنه؛ هو الاعتماد على شركات لتنفيذ برامج إدارة وتخطيط موارد المؤسسات.

وأوضح أن ثالث محاور التحول الرقمي؛ هو تحديث البنية التحتية لجميع شركات قطاع الأعمال العام، وللشركات القابضة.

وتابع أن المحور الرابع هو إعداد مركز كفاءات لإدارة المنظومة من كوادر قطاع الأعمال العام.

واختتم حديثه بالإشارة إلى البدء في خطة التحول الرقمي منذ أول الأسبوع الجاري، والتي ستستمر لـ18 شهرًا.

وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قد دشن واحدًا من أهم المشروعات فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، لتحويلها بالكامل إلى الرقمنة وتوديع الأدوات التقليدية فى التواصل فى أداء الأعمال والحسابات وغيرها التى كان يستخدم فيها الورق والفاكس.

وكان المهندس محمد مسعود مستشار وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي، قد كشف إنه سيتم توقيع العقود مع شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل وأتوس الخاصة بتطبيق مشروع التحول الرقمي.