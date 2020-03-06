حقيقة البلاستيك القابل للتحلل الحيوي بين رؤيتين لـ: مايكل ستيفن وراجية الجرزاوي

الدراسة المبدئية لوكالة الكيماويات الأوروبية خلصت لعدم العثور على أدلة تفيد بتواجد الميكروبلاستيك بعد تحلله

ثبات فوائد المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى أدى لتبنى 23 دولة لتشريعات تقصر التداول داخل أسواقها على المواد القابلة للتحلل بالأكسدة



أثارت الخطوات الهامة التى تتخذها الحكومة المصرية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام ــ نقاشا ثريا حول دور صناعة البلاستيك التى تستخدم فى مختلف مناحى الحياة اليومية، والبدائل المحتملة لها. وشهد هذا النقاش ــ مثله مثل كل النقاشات العامة ــ طرح وجهات نظر مختلفة، متباينة فى كثير من الأحيان، ومغلوطة فى أحيان أخرى، وهو أمر طبيعى باعتبار أن كل شيء فى الحياة، بما فى ذلك المياه والهواء، خاضع للجدل وله جوانبه الإيجابية والسلبية.



وهنا أود أن أتوقف تحديدا عند المقال الذى نشرته جريدة الشروق بتاريخ 18 يناير 2020 للكاتبة راجية الجرزواى، بعنوان «لا تخفى البلاستيك تحت السجادة»، والذى تضمن معلومات غير دقيقة حول الآثار البيئية للبلاستيك القابل للتحلل الحيوى، وتحديدا مادة D2W، المستخدمة فى تصنيع المواد البلاستيكية فى الولايات المتحدة وعشرات الدول الأوروبية والعربية والإفريقية والآسيوية بموجب معايير قياسية عالمية محددة وتؤدى إلى التحلل الحيوى للمادة البلاستيكية فى فترة زمنية وجيزة.



ولعل أبرز جوانب اللغط الذى أثارته بعض الأطراف يرتبط بحقيقة موقف الاتحاد الأوروبى من البلاستيك القابل للتحلل الحيوى عبر الأكسدة، حيث ردد البعض أن الجانب الأوروبى حظر تلك المادة عبر «توجيه» صدر من البرلمان الأوروبى فى يونيو 2019 ينص على أن هذا النوع من البلاستيك يترك جزيئات بلاستيكية بعد تحلله، وأنها تتسبب فى أضرار صحية لحياة الإنسان والنبات. ولعل الحقيقة الثابتة هى أن القرار الأوروبى المشار إليه لم يحظر بأى شكل من الأشكال المواد البلاستيكية القابلة للتحلل «الحيوى» بالأكسدة، بل المواد البلاستيكية التى تتحلل جزئيًا دون أن تواصل التحلل الحيوى، وهنا يأتى دور المواصفات القياسية ــ التى أشرت إليها بعاليه ــ للتفرقة بين البلاستيك الذى يتحلل حيويا من عدمه، ومنها على سبيل المثال المعايير الأمريكية ASTM D695 والبريطانية BS8472 والفرنسية T54ــ890 / AC T51ــ808 والسويدية SPCR 141 وغيرها. ويطرح الادعاء المثار حول حظر البلاستيك القابل للتحلل الحيوى بالأكسدة ــ سؤالا حول كيفية حظر تلك المادة من ناحية وتبنى دول عديدة لمعايير قياس صفات التحلل البيولوجى للمواد البلاستيكية القابلة للتحلل. الخلاصة، أن تبنى تلك المعايير يؤكد اعتراف سلطات الدول المذكورة وغيرها بجدوى عملية اﻟﺗﺣﻠﻝ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ وقابلية تلك المواد للتحلل من خلال الأكسدة.



فى ذات الوقت، أعلنت وكالة الكيماويات الأوروبية ECHA ــ المعمل المرجعى للاتحاد الأوروبي ــ أن دراستها المبدئية حول البلاستيك القابل للتحلل الحيوى بالأكسدة خلصت إلى عدم العثور على أدلة تفيد بتواجد الميكروبلاستيك بعد تحلله، وهو ما دعمته دراسات علمية وآخرها الدراسة الصادرة عن جامعة كوين مارى التابعة لجامعة لندن البريطانية فى أغسطس 2019.



من جهة ثانية، أدى اثبات فوائد المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى عبر الأكسدة إلى قيام 23 دولة أوروبية وإفريقية وآسيوية وعربية، منها فى منطقتنا الإمارات والسعودية والأردن، بتبنى تشريعات تقصر المواد البلاستيكية المتداولة داخل أسواقها على المواد القابلة للتحلل الحيوى بالأكسدة، باعتبارها خيارا صديقا للبيئة، قابلا لإعادة التدوير وللتحلل بعد استخدامه، وموفرا لموارد الدولة الطبيعية، ومحافظا على صناعة البلاستيك بتلك الدول لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية فى مجتمعاتها.



من ناحية ثالثة، أدعى المقال المؤرخ 18 يناير 2020 أن محكمة ميلانو قررت أن الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات التى تحتوى على إضافات D2W غير قابلة للتسويق وفقا لمعايير السوق الأوروبية، وهذا أيضا ادعاء خاطئ، فالحقيقة هى أن الحكم المذكور صدر ضد شركة تدعى KROMABATCH SRL كانت قد زعمت أن مادة D2W التى استخدمتها فى تصنيع أكياس بلاستيكية تتسمد طبقا للمعيار الأمريكى ASTM D6400 بدلا من معيار ASTM D6954، وبالتالى فإن القضية كانت تتعلق بعملية غش تجارى لا دخل للشركة المنتجة لمادة D2W بها، ولم تشكك المحكمة فى مطابقة مادة D2W للمعيار الأمريكى ASTM D6954.



أخيرا، ونحن ندعم الحكومة المصرية فى إجراءاتها الرامية لتعزيز المنظومة البيئية للدولة المصرية، نحثها على الاطلاع عن كثب على تجارب دول أخرى تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع تلك المصرية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، فى تبنى خيار الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى كأحد البدائل الرئيسية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.



وراجية الجرزاوى تعقب: اعتراضى ينصَّب على عدم وجود دليل كافٍ على أن التحلل البيولوجى يتم فى البيئة المفتوحة تحت ظروف متنوعة

هناك 127 دولة منعت البلاستيك أحادى الاستخدام أو فرضت رسوما وطورت تشريعات وسياسات إعادة التدوير



بداية أشكر السيد مايكل ستيفن على الرد والترحيب بالنقاش، وآمل أن يؤدى ذلك إلى تعميق المعرفة وتصحيح المعلومات.



ثانيا أود أن أوضح أن المعلومات فى المقال لم تكن تتعلق بالبلاستيك المحتوى على d2w، لكن بالبلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة بوجه عام، وأن ذكر d2w جاء فى سياق قضية ميلانو المتعلقة بهذا النوع بالتحديد.



ثالثا لم يعتمد المقال على اجتهادى العلمى الخاص، ولكن على تقارير ومواقف مؤسسات دولية مثل الاتحاد والبرلمان الأوروبى، وبرنامج البيئة فى الأمم المتحدة، على قدر كبير من المعرفة والمصداقية، وبعيدين عن التحيز لهذا النوع أو غيره من المنتجات، كما اعتمد المقال على تقارير ومواقف جمعيات أهلية ومعامل واتحادات تجارية وصناعية بعضها مثل التى يترأسها السيد مايكل ستيفن، لكن لديها مواقف مغايرة.



ذكر السيد ستيفن فى الرد أن أبرز جوانب «اللغط» ارتبط بتوجيه صدر من البرلمان الأوروبى بحظر هذا النوع من البلاستيك واستطرد أن «القرار الأوروبى المشار إليه لم يحظر بأى شكل من الأشكال المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى بالأكسدة، بل المواد البلاستيكية التى تتحلل جزئيا دون أن تواصل التحلل الحيوى».



حسب علمى، لا توجد هذه التفرقة فى توصية البرلمان الأوروبى أو فى تقرير اللجنة الذى اعتمدت عليه التوصية، فالتقرير الذى استهدف «فحص التحلل البيولوجى للبلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة فى البيئات المختلفة» خلص إلى أنه «لا توجد أدلة كافية على أن البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة يتحلل بيولوجيا فى الطبيعة فى زمن مناسب أو أنه يتحلل بشكل كامل» دون تفرقة بين الأنواع، كما نصت توصية البرلمان الأوروبى على أن «البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة لا يعتبر قابلا للتحلل البيولوجى» دون تفرقة كذلك بين الأنواع، فهل هناك أنواع لا يحظرها البرلمان الأوروبى أو يعتبرها برنامج الأمم المتحدة صديقة للبيئة؟ وما هى؟.



فحسب علمى يكمن لب الاعتراض ليس على أن هذا البلاستيك قد يتحلل فى المعامل ولكن أنه لا يوجد دليل كافٍ على أن التحلل البيولوجى يتم فى البيئة المفتوحة تحت ظروف متنوعة من الضوء والأوكسجين والرطوبة أو فى مقالب النفايات أو البيئة البحرية، وأنه قد يتفتت ويتراكم فى البيئة والسلسلة الغذائية.



كما أن الاعتراض يتعلق «المدة المناسبة» التى يتحلل فيها، يذكر الرد أن المادة المؤكسدة «تؤدى إلى التحلل الحيوى فى فترة زمنية وجيزة.» وكنت آمل أن يوضح طول هذه الفترة الزمنية وكيف يمكن قياسها؟



لا جدال فى أن هذا البلاستيك يتحلل أسرع من البلاستيك التقليدى الذى قد يستغرق مئات السنين، لكن الشجرة أيضا تستغرق سنوات طويلة جدا حتى تتحلل بشكل كامل، لكنها لن تسبب الضرر الذى يسببه كيس البلاستيك الهائم فى الطبيعة ولا الذى يسببه تراكم جزيئاته فى البيئة. تقدر هيئة البيئة والغذاء الإنجليزية أن البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة، يبدأ عادة فى التكسر بعد مدة 2ــ5 سنوات فى الأجواء الإنجليزية، فهل يمكن اعتبار هذا زمن وجيز؟ أو مناسب لمنع الضرر؟



استعرض الرد عددا من المعايير القياسية التى تثبت التحلل البيولوجى، ولا أستطيع مناقشة هذه المعايير، كما لا أريد ذلك فهى متعددة ومتنوعة إلى درجة نثير الارتباك، ولهذا اعتمد المقال على تقارير جهات ذات كفاءة لا شك أنها فحصت هذه المعايير.



ذكر الرد أن دول عديدة اعترفت بهذه المعايير وتبنت البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة مثل الإمارات وباكستان والسعودية وأن هذا دليل على أحقيته، لكن إلى أى حد هذا ذلك دليل وهناك دول عديدة متقدمة أيضا قد حظرته؟ وهناك مبادرات من ماركات تجارية شهيرة ومن جمعيات واتحادات صناعية ضد استخدامه؟



وكنت آمل حقا أن يوضح لنا الرد الطريقة التى قيست بها فوائد البلاستيك القابل للتحلل؟ وأيضا كيف يتم تفادى التأثير السلبى للمواد المؤكسدة التى تسرع من التحلل على جودة البلاستيك المعاد تدويره؟ خصوصا وأن هذا كان من أهم أسباب اعتراض مصنعى التدوير فى إنجلترا مثلا والتى يتم فيها تدوير 60% من البلاستيك.



لكننا نتفق مع ما جاء فى الرد من أن هذا البلاستيك «يحافظ على صناعة البلاستيك القائمة» بل نعتقد أن هذا ربما المحرك الرئيسى نحو الدفع إلى استخدامه، لكننا نعتقد أنه لا يمكن حماية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية دون البيئية، ونعتقد كذلك أنه بإمكان صناعة البلاستيك أن تحمى البيئة وأيضا أرباحها عبر حلول تعكس المسئولية الاجتماعية.



ونرحب بما جاء فى الرد من توضيح لتفاصيل قضية ميلانو، وأن المحكمة الإيطالية التى تطبق المعايير الأوروبية ليست معنية بالبحث فى عدم مطابقة المادة للمعايير الأمريكية.



وفى النهاية نحن نشارك السيد ستيفن الدعوة إلى «دعم الحكومة المصرية فى إجراءاتها الرامية لتعزيز المنظومة البيئية والاطلاع عن كثب على تجارب دول أخرى تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع تلك المصرية» ولكننا نختلف معه فى أن على رأس هذه الدول الإمارات والسعودية اللتان تبنيان خيار الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى، لأن هناك 127 دولة حول العالم منها دول عربية مثل المغرب أو دول إفريقية مثل كينيا ورواندا وغيرها منعت البلاستيك أحادى الاستخدام أو فرضت رسوما وطورت تشريعات وسياسات إعادة التدوير ورفع الوعى وتحسين جمع المخلفات وغير ذلك نعتقد أنها أيضا تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية أفضل.