قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة «مهنتك مستقبلك»؛ تعمل على تخريج شباب لديهم حرفة تنقلهم لمشروع صغير.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الخميس، أنه يتم استيعاب المتخرجين من المبادرة بتوفير وظيفة أو محاولة إنشاء مشروع صغير لهم؛ من خلال جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى المحافظات، مشيرًا إلى أن أغلب العمالة التي تتدرب وتنتقل مباشرة للتشغيل هي «الملابس الجاهزة».

وتابع أن الدولة تعمل على تدعيم الشباب عن طريق منح جديد؛ كريادة الأعمال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة «حياة كريمة»، في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وستشهد زواج يتيمات.

وأطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، عدة مراحل من إعادة تجديد وتشغيل وحدات تدريبية متنقلة تجوب قري ونجوع، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى.