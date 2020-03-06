وزير الصحة اللبناني يعلن انتقال كورونا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن انتقال فيروس كورونا المستجد من مرحلة الاحتواء، إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن أربع إصابات جديدة مجهولة المصدر.

وقال حسن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بعد جولة له في عدد من المستشفيات الحكومية"حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا، تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة".

وتابع حسن "بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كلّ الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خط الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي".

وأعلن أنه "وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50 في المئة من المناعة هي معنوية".

ودعا إلى: "التخفيف من التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".

وكان مستشفى رفيق الحريري قد أعلن أمس الخميس عن وجود 16 مصاباً بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في 21 فبراير الماضي، وهي لسيدة وصلت البلاد على متن طائرة من مدينة قم في إيران.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائية للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازا حديثا على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التربوية أبوابها منذ 29 فبراير الماضي حتى 8 مارس الحالي، كإجراء احترازي منعاً لانتشار كورونا.