أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - "إنه تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، وإسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".

وأضاف الصحاف، أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت سابقا إيقاف منح سمات دخول للوافدين للعراق من الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة ، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.