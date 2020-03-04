 الإيسيسكو تدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة خطر كورونا بالبدائل - بوابة الشروق
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الإيسيسكو تدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة خطر كورونا بالبدائل


نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 4:04 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 4:04 م

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الجهات المختصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، توقياً لمسببات هذا الداء، واتخاذ التدابير الأسرع والأنجع في الحد من انتشاره.

وأضافت المنظمة في بيان لها "في حال اقتضى الأمر إغلاق المؤسسات التربوية مؤقتا في الأقطار التي تشهد نُـذر تفشّي هذا الدّاء، والاستعاضة عن المتابعة الحضورية للدروس بالبدائل التعليمية المتوفرة في كلّ بلدٍ بحسب الإمكانات المتاحة محلياً. فإن المنظمة تعرب عن استعدادها التام لدعم جهود الدول الأعضاء بما يضمن استدامة الحق في التعليم، وانتظام العملية التعليمية في أنسب الظروف".


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