أيام قليلة تفصل إيهاب أمين عن المشاركة في تدريبات لرجال سلة الأهلي

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أكد أحمد عادل، طبيب الفريق الأول للفريق الاول لكرة السلة رجال بالأهلي أن إيهاب أمين لاعب الفريق بات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأضاف أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لجزع في الركبة اليسرى وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات خلال أيام.

وأكد أحمد عادل أن إيهاب أمين سيخضع لاختبار طبي جديد على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزا على أقصى تقدير للمشاركة في مواجهة الأهلي المقبلة أمام الجزيرة المقرر اقامتها يوم الثلاثاء.

وكان الفريق الأول لرجال سلة الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في أولى المواجهات الخمس أمام الجزيرة لحساب الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر بنتيجة ٧١-٦٦مساء الخميس وشهدت المباراة غياب إيهاب أمين بداعي الإصابة.