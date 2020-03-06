أسامة هيكل: الحكومة تعاملت بشفافية مع الإعلان عن إصابات فيروس كورونا

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن الحكومة لم تخف شيئا وتعاملت بشفافية مع الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة للإعلام -في اتصال هاتفي مع التلفزيون المصري مساء اليوم الجمعة- إن الفترة الأخيرة شهدت تداول شائعات حول فيروس كورونا، وتشكيكا في مصداقية البيانات الصادرة عن الحكومة، وتم تناقل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، وأضاف أن البعض كان يأخذ هذا الكلام على أنه حقيقة واقعة ويشكك في البيانات، لافتا إلى أن الحكومة متفقة أنه حال ظهور أي حالة يتم الإعلان عنها فورا وبشفافية مطلقة لأن هذا يتعلق بصحة المواطنين.

وأوضح هيكل أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قوية جدا في تأثيرها وبالتالي الذي يتعامل معها ينبغي أن يفكر ويتحقق من مصدر المعلومة قبل ان يطلق هذه الشائعات، وأكد أن العالم كله متخوف من فيروس كورونا الذي أثار القلق في دول كثيرة محيطة في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومة متفقة على 3 سيناريوهات وعقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية أعلن عنها في حينها بشكل منفصل لكنها كانت مرتبطة ببعضها لمتابعة الموقف.

ولفت إلى ظهور حالتي إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي وظهور حالة أخرى أمس لمصري قادم من صربيا، واليوم أعلن عن 12 حالة إصابة في المركب السياحي.

وأكد الوزير أن الوضع في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، مطالبا وسائل الإعلام في الفترة القادمة بالعمل على تكثيف التوعية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.