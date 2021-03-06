ضبط طالب ثانوي ينشر فيديوهات كاذبة على مواقع التواصل بهدف الربح بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط طالب ثانوي ينشر فيديوهات كاذبة على مواقع التواصل بهدف الربح.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، أخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو مصور على تطبيق "تيك توك" مدون عليه: "لحظة سقوط الطلاب من الدور الرابع بجامعة المنصورة" يظهر به عدد كبير من الطلبة حال تدافعهم بأحد الأدوار العلوية؛ مما أدى إلى كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضا، وتبين أن الفيديو المشار إليه حقق ۱۲ ألف مشاهدة خلال ساعات.

وأمكن تحديد القائم على الحساب الشخصي الذي قام بنشر الفيديو، وتبين أنه يدعى "م.ع.م.د"، 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم بقرية طماي الزهايرة، دائرة مركز السنبلاوين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشر الفيديو المشار إليه، وأنه حدث بأحد الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه قام بالإشارة عليه كتابة أنه بجامعة المنصورة؛ لتحقيق نسبة مشاهدة عالية لتحقيق مكاسب مادية.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.