أعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، تواجد قافلة طبية تابعة للهلال الأحمر المصري للكشف الطبي وصرف العلاج مجانا للمواطنين.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد إن القافلة تبدأ عملها وفقا لجدول زمني في وحدة أبوطويلة الصحية، غدا الأحد، وفي وحدة الشلاق الصحية، الاثنين، وفي وحدة رعاية الطفل بالشيخ زويد، الثلاثاء الموافق ٣/٩.

وتشمل القافلة تخصصات (رمد - أنف وأذن وحنجرة - نساء - أطفال - جراحة عامة - باطنة - عظام) الحجز في نفس اليوم بأولوية الحضور لدى الوحدات الصحية المذكورة مع مراعاة التباعد الاجتماعي لضمان الحفاظ اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التواجد للكشف الطبي حرصاً على سلامة الجميع.