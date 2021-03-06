 النيجر تصادر 17 طنا من نبات القنب المخدر - بوابة الشروق
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النيجر تصادر 17 طنا من نبات القنب المخدر

(د ب أ)
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 6:36 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 6:36 م

صادر محققون في دولة النيجر الواقعة في غربى إفريقيا ما مجموعه 17 طنا من نبات القنب المخدر تبلغ قيمتها السوقية فى السوق السوداء أكثر من 36 مليون دولار.

وقال المدعي العام سايابو مامان في وقت متأخر من ليلة الجمعة إن المصادرة سبقتها عدة أشهر من التحقيقات التي أجرتها سلطات النيجر.

وبحسب السلطات ، فقد صودرت المخدرات في إحدى ضواحي العاصمة نيامي وجاءت هذه المخدرات من لبنان كبلد للمنشأ . وتم تهريبهاعبر ميناء لومي في توجو. وفي النيجر كان من المقرر معالجة المخدرات ثم إرسالها إلى وجهات أخرى.

وفي النيجر تنشط عصابات مختلفة متخصصة في تهريب المخدرات وكذلك المهاجرين


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