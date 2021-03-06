الداخلية تشكف حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً اعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام، على إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، المذكورين وتبين أنهم (سائق بهيئة النقل العام، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية).

وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، استقلت إحدى الفتيات، الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة ونزلت في نهاية الخط مع باقي الركاب، وألقت "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية، ولعلمهما كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة.

وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة، قاما بالبحث عنها والتصالح معها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.