النيابة تبدأ تحقيقاتها مع شخص وزوجته قتلا شقيقه في أبو حماد بالشرقية

بدأت نيابة أبو حماد العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع عامل وزوجته؛ لاتهامهما بقتل شقيقه بطعنة نافذة في مشاجرة بين زوجاتهم بسبب الميراث بقرية الشباروة، التابعة لمركز أبو حماد.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول أحمد.ش.أ، 29 سنة، عامل، مُقيم بقرية الشباروة بأبو حماد، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين زوجة المجني عليه وشقيقه عمرو، 33 سنة، عامل، وزوجته، بسبب خلافات حول ميراثهما من والديهما، انتهت بمقتله على يد شقيقه.

تم ضبط المتهم وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.