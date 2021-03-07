موريشيوس توقف الرحلات الجوية القادمة من الخارج بعد اكتشاف 6 إصابات محلية بكورونا

أوقفت موريشيوس الرحلات الجوية التجارية القادمة من الخارج ، اعتبارًا من منتصف ليل السبت وحتى إشعار آخر بعد اكتشاف ست حالات محلية للإصابة بمرض كوفيد – 19 على مدى يومين ، وذلك حسبما أعلن وزير الصحة فى موريشوس كايليش جاكوتبال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن جاكوتبال قوله للصحفيين فى العاصمة بورت لويس إن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة المجال أمام توفير أماكن لوضع الأشخاص في الحجر الصحي بعد عملية تتبع جهات العدوى .

وأوضح وزير الصحة فى موريشيوس أن تعليق الرحلات الجوية من شأنه أن يوفر للوزارة مجالا للحركة فى الوقت الذى تتأهب فيه لإطلاق حملات تطعيم السكان .

وتستعد الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لبدء تنفيذ برنامج تطعيم عام إعتبارا من بعد غد الاثنين، بعد قيامها بتطعيم الأطقم الطبية التى تمثل خط الدفاع الأول ضد المرض بالإضافة إلى كبار السن.

وأشار الوزير إلى أنه ستتم مراجعة قرار تعليق الرحلات الجوية بناء على نتائج اختبارات فيروس كورونا وتتبع مصادر العدوى.