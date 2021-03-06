 بحوزته 35 ألف قطعة فاسدة.. تجديد حبس صاحب شركة مستلزمات طبية 15 يوما - بوابة الشروق
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بحوزته 35 ألف قطعة فاسدة.. تجديد حبس صاحب شركة مستلزمات طبية 15 يوما

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 1:22 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 35 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بحيازته للمستلزمات الطبية بقصد تحقيق أرباح سريعة.

البدابة بتلقي إدارة التموين بالقاهرة، بلاغا بضبط "35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى، لاصق طبى" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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