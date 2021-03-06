محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان المتحف القومي

تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ القومي، واستمعوا لشرح الدكتور أسامة فريد ، مدير المتحف، عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتماثيل وآواني وعملات متعددة لعصور قديمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، ومحمد حنفي، مستشار الوزير للإعلام، والدكتور معتز طه، المشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية لتنمية المجتمع، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نهى ربيع، مدير التدريب بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية تعود لعصور متعددة، مهنئا أهالي المحافظة بالمشروعات القومية العملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة.