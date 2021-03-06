 وفد لبناني في دمشق يبحث ملف النازحين السوريين وخطة عودتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد لبناني في دمشق يبحث ملف النازحين السوريين وخطة عودتهم

بيروت - د ب أ:
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 12:24 م
توجه وفد لبناني برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، رمزي المشرفية، إلى دمشق صباح اليوم السبت في زيارة تستمر يومين.

وقال، بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير المشرفية، إن الوفد سيلتقي وزراء الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدالله، والسياحة محمد رامي مرتيني.

ويتركز البحث، بحسب البيان: "على ملف النازحين السوريين وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

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