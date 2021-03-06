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بدء بيع وسائل فحوص كورونا ذاتيا في المتاجر الألمانية اعتبارا من اليوم

(د ب أ)
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 12:10 م

بدأ اعتبارا من اليوم السبت، بيع وسائل فحوص كورونا ذاتيا على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا.

ويمكن للمستهلكين شراء وسائل اختبار الإصابة بكورونا لدى سلسلة متاجر "ألدي" بمجرد دفع ثمنها مباشرة.

كما تعتزم سلسلة متاجر "ليدل" و"ريفه" و"إيديكا" قريبا البدء في بيع وسائل الاختبارات الذاتية, بينما تسعى سلاسل صيدليات "روسمان" و"دي إم" إلى البدء يوم الثلاثاء المقبل في بيع هذه الوسائل.

ويمكن للعميل الحصول على عبوة واحدة فقط من عبوات وسائل الاختبارات، المنتجة في ألمانيا والتي تباع مبدئيا لدى سلسلة متاجر "ألدي". وتتكلف العبوة 25 يورو، وبها خمسة وسائل لإجراء الفحوص.

وكانت سلسلة متاجر "ألدي" أشارت من قبل إلى أن عبوات وسائل الاختبار قد تنفد من متاجرها في اليوم الأول من بدء البيع حال كان الطلب عليها مرتفعا للغاية.

وقال المتحدث باسم ألدي الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس الجمعة، إن هذه هي الدفعة الأولى من وسائل الفحوص وهناك المزيد منها في الطريق إلى أفرع الشركة.

وكان المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية قد أصدر في 24 فبراير الموافقات الخاصة الأولى لوسائل الاختبارات للاستخدام الذاتي للأشخاص العاديين، وحتى الآن هناك سبع موافقات خاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة المعتادة لطرح منتجات طبية في السوق الألمانية هي وضع الهيئات المعنية بمنح التصاريح علامة CE على المنتجات.

ويفترض المعهد الاتحادي للادوية والأجهزة الطبية أن الشركات المصنعة ستسلك أيضا المسار المعتاد عند طرح هذه المنتجات فى الأسواق.

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