تكريم 12 ناشئ بمشروع البطل الأولمبي بجنوب سيناء

عقدت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور أولياء أمور ولاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في لعبة الملاكمة، بقاعة الاستاد الرياضي بطور سيناء، لتنسيق مواعيد التدريب مع أولياء الأمور.

ويقام المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وطالب الكابتن جلال سلامة، المدير الفني للمشروع القومي للبطل الاولمبي في لعبة الملاكمة، اللاعبين الالتزام بمواعيد التدريب ومتابعة أولياء الأمور للاعبين فيما يخص التغذية الصحية، ومواعيد والنوم والاستيقاظ، مؤكدًا أن الرياضة تساعد علي التفوق الدراسي وليس العكس

وجرى تكريم لاعبي المشروع الذين حصلوا على مراكز متقدمة في الملاكمة، و منحهم شهادات تقدير.

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى اختيار ١٢ ملاكم من الذين خضعوا لاختبارات المشروع القومي والبطل الأولمبي، طبقًا للضوابط والشروط الخاصة بالمشروع.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المديرة حرصت على مشاركة أولياء أمور اللاعبين في تنسيق مواعيد التدريبات، لتحديد الموعد الذي يتناسب مع ظروف كافة الطلاب المشاركين في المشروع.

وقال أحمد عبد العزيز، المشرف العام علي مشروع البطل الأولمبي، إن المشروع حقق نجاح للرياضة بجنوب سيناء، وأصبح يحقق أبطاله مستويات على الجمهورية، ويحصدون مراكز متقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يلقي رعاية وتشجيع من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، وجرى دعمه بحلقة ملاكمة جديدة وحقيبة رياضية لكل لاعب، إضافة إلى أن التفوق في المشروع وتحقيق بطولات يمنح طلاب المدارس درجات تفوق رياضي في الشهادات التعليمية.