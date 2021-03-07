إعدام 964 رأسا من الماشية بعدما ظلت في سفينة شحن 10 أسابيع

ينتظر الإعدام في إسبانيا حوالي 964 رأسا من الماشية ظلت على سفينة شحن في البحر الأبيض المتوسط لمدة شهرين ونصف.

وكان من المفترض أن يتم تصدير الحيوانات من إسبانيا إلى تركيا، حيث لم يتم السماح بتفريغ الحمولة للاشتباه في إصابتها بمرض.

وعادت سفينة الشحن "كريم الله" إلى ميناء قرطاجنة جنوب إسبانيا، حيث بدأت عملية تفريغ السفينة من الحيوانات اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه كان من المقرر إعدام الحيوانات في الموقع والتخلص من الجثث. ونفقت بالفعل 22 رأسا من الماشية خلال المدة التي قضتها في البحر.