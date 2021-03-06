التحفظ على 9 تكاتك مخالفة وتغريم 15 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة بمدينة الزقازيق

تحفظت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالشرقية، على 9 مركبات توك توك مخالفة لقرار حظر سيرها في شوارع مدينة الزقازيق، وذلك خلال عدد من الحملات الساعات الماضية.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة المدينة، أن الحملات جاءت بتعليمات من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق، وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

كما تم ضبط وتغريم 15 مواطنًا؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ الشرقية، ناشد المواطنين بعدم استخدام التوك توك، كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفادياً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.