الجزيرة يفلت من كمين شباب الأهلي ويعزز صدارته للدوري الإماراتي

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أفلت فريق الجزيرة من خسارة محققة في صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي وتعادل بصعوبة مع ضيفه شباب الأهلي دبي 1/ 1 اليوم السبت بالمرحلة التاسعة عشر.

وفي مباريات أخرى فاز بني ياس على مضيفه اتحاد كلباء 2 /صفر وحتا على الفجيرة 1 /صفر وتعادل العين مع ضيفه الوصل 1 /1.

ورفع الجزيرة رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة متفوقا بنقطتين على بني ياس الوصيف ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف لشباب الأهلي في الدقيقة 60 وخطف الصربي ميلوس كوزانوفيتش هدف التعادل القاتل للجزيرة في الوقت بدل الضائع.

وأنهى شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماجد حسن أحمد في الدقيقة 89.

وخلت أول ربع ساعة من المباراة من أي خطورة تذكر على المرميين لكن الافضلية مالت لصالح شباب الأهلي.

ورد الجزيرة بمحاولتين متتاليتين عن طريق علي أحمد مبخوت وثولاني سيريرو لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس ماجد ناصر.

وحاول إيجور جيسوس أن يجرب حظه بتسديدة من مسافة بعيدة لكنها ضلت طريقها لمرمى الحارس عبد الرحمن العامري.

وكان كارلوس إدواردو قريبا من افتتاح التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 35 عبر تسديدة قوية لكن العامري وقف له بالمرصاد.

وتألق العامري حارس الجزيرة مرة أخرى وتصدى بثبات لتسديدة قوية أطلقها جلال الدين ماشاريبوف.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستمرت سيطرة شباب الأهلي على أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن دون أن ينجح في هز شباك العامري.

وجاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف السبق لشباب الأهلي بتوقيع كارلوس إدواردو بعد تمريرة ذكية من إيجور جيسوس.

وكاد علي مبخوت أن يدرك التعادل للجزيرة في الدقيقة 71 عبر تسديدة قوية لكن حارس شباب الأهلي وقف له بالمرصاد.

ونال ماجد أحمد حسن لاعب شباب الأهلي إنذارين في غضون دقيقتين ليتعرض للطرد في الثواني الأخيرة من المباراة.

واستغل الجزيرة النقص العددي في صفوف ضيفه وخطف هدف التعادل بواسطة ميلوس كوزانوفيتش من ضربة حرة مباشرة.

من ناحية أخرى، تقدم بني ياس إلى وصافة الدوري الإماراتي بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم جاءت نقطة التحول في الدقيقة 64 بعد طرد محمد سبيل لاعب اتحاد كلباء.

واستغل بني ياس النقص العددي في صفوف صاحب الأرض ونجح في تسجيل هدفين حملا توقيع الأرجنتينيين جاستون الفاريز ونيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 75 و79.

وعلى استاد هزاع بن زايد تقدم العين بهدف عن طريق كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 55 لكن بعد أربع دقائق فقط رد رونالدو منديز بهدف التعادل للوصل.

الفوز رفع رصيد العين إلى 31 نقطة في المركز السادس مقابل 29 نقطة للوصل في المركز السابع.