وزير النقل العراقي: خصصنا طائرات لتنقل بابا الفاتيكان بين المحافظات خلال زيارته

قال ناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي، إن زيارة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، لبلاده جاءت بناء على دعوة الرئيس برهم صالح، مضيفًا أن العراق نظمت استقبالاً رسميًا كبيرًا له في مطار بغداد حضره رئيس الوزراء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم تخصيص طائرات لنقل بابا الفاتيكان بين محافظات العراق، مشيرًا إلى نقله من من محافظة بغداد إلى النجف ومنها إلى الناصرية لزيارة بيت أبو الأنبياء إبراهيم.



وأشار إلى عودته من جديد إلى محافظة النجف ومنها إلى بغداد ثم أربيل فالموصل، لزيارة المناطق التي تعرضت إلى الدمار على يد تنظيم داعش الإرهابي، ليغادر بعدها إلى إيطاليا.



وأوضح أن التنقل بين المحافظات العراقية سيكون بطائرات عراقية وليس بالطائرة التي جاء بها من إيطاليا، لافتًا إلى فرض حظر صحي شامل بداية من أمس الخميس والذي يستمر حتى الأحد المقبل؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.



ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد، خلال زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر ثلاثة أيام، في مساعٍ إلى تعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.





