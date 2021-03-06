300 مليون جنيه من بنك مصر لمستشفى شفا الاورمان لعلاج أورام الأطفال بالمجان بالأقصر

قدم بنك مصر دعم مستشفى شفا الأورمان يقدر بنحو 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى علاج اورام الاطفال بالأقصر؛ والتى تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والاشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعى وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، حيث يقدم البنك بهذا التعاون مثال إيجابى يحتذى به فى مجال المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى فى مصر.

وقام محمد الاتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر الاسبوع الماضى بالمشاركة فى حفل افتتاح مبنى المرحلة الثالثة لعلاج أورام الأطفال بمستشفى شفا الاورمان بالأقصر، والذى يحمل اسم بنك مصر، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ونيفين القباج ــ وزير التضامن الاجتماعى، ومحمود شعراوى ــ وزير التنمية المحلية، ومحمد منار ــ وزير الطيران المدنى، ومصطفى آلهم ــ محافظ الأقصر، والنائب محمد أبوالعينين ــ وكيل مجلس النواب، ولفيف متميز من السادة رجال الدولة، والقائمين على مستشفى شفا الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر.

وأكد الاتربى على حرص البنك على التعاون مع جمعية الأورمان بالمساهمة فى مستشفى شفا الاورمان باعتباره واحدا من الاعمال الخيرية الذى يعد الأكبر من نوعه فى تاريخ العمل الخيرى المصرى، فى إطار حرص البنك على رفع المعاناة عن كاهل مرضى سرطان الاطفال فى الصعيد ودعمهم لمحاربة هذا المرض الخطير ومحو معاناة أهالى الصعيد من مشقة السفر لتلقى العلاج.

ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، ويساهم البنك مع منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح فى تحقيق التنمية التى يستهدفها وكذلك دعم الأسر الأكثر استحقاقا فى إطار مشاريع مدرة للدخل تماشيا مع دوره الرائد فى المسئولية المجتمعية، وقد قام البنك بإنفاق نحو 1.5 مليار جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2020/2019، تم توجيه أكثر من600 مليون جم منها لدعم المجتمع المصرى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.